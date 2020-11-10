Zeki Gül’den iade-i ziyaret

Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül önceki gün Belediye Yazı İşleri Müdürü Cengiz Özkader’in vefatı nedeni ile geldiği Çorum’da bir dizi ziyarette bulundu. Gül, bu kapsamda beraberinde Hamit Işık ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da iade-i ziyarette bulundu.

Özkader’in vefatı nedeniyle Belediye’ye başsağlığı dileklerini de ileten Gül, Aşgın ve ekibine de çalışmalarında başarı dileklerini sundu.

Başkan Aşgın da nazik ziyareti nedeni ile Zeki Gül’e teşekkür etti.

(Haber Merkezi)