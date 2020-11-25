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Zeki Gül, İstanbul’da hemşehrilerle buluştu

Önceki Çorum Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da hemşehrileriyle bir araya gelerek “Çorumlu dayanışması” adına güzel sohbetler yaptı.

Güncel 25.11.2020, 19:14
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Zeki Gül, İstanbul’da hemşehrilerle buluştu

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Genel Başkan Vekili Selami Topçu, Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Hüseyin Akmaz ve Medya ve İletişimden Sorumlu Başkan Yasin Akça ve Gençlik kolları Başkanı Recep Akça, Bakan Danışmanı Zeki Gül’le, İstanbul, Çorum ve Ankara’da yapılabilecek etkinliklerle ilgili fikir alışverişinde bulundular.

(Haber Merkezi)

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