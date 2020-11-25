Zeki Gül, İstanbul’da hemşehrilerle buluştu

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Genel Başkan Vekili Selami Topçu, Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Hüseyin Akmaz ve Medya ve İletişimden Sorumlu Başkan Yasin Akça ve Gençlik kolları Başkanı Recep Akça, Bakan Danışmanı Zeki Gül’le, İstanbul, Çorum ve Ankara’da yapılabilecek etkinliklerle ilgili fikir alışverişinde bulundular.

(Haber Merkezi)