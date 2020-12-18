Zeki Gül, Amasya heyetini ağırladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı, Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı hemşehrimiz Zeki Gül, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Çorum eski Belediye Başkanı olan Zeki Gül, MHP Genel Merkez MKYK Üyesi de olan Mehmet Sarı ve beraberindeki Başkan Yardımcıları ve Amasya Belediyesi teknik ekibi ile bir süre görüştü.

Amasya Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili yaptığı çalışmaların ele alındığı ziyaret nedeniyle Zeki Gül heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)