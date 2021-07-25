Zeki Gül, Alaca’da Yalçın Kılıç’la…

Çorum’un önceki Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül, Kurban Bayramı’nda memleketi Alaca’yı ziyaret ederek dostlarıyla bayramlaştı ve oğlu Mahmut Gül’ün 14 Ağustos’ta Anitta Otel’de yapılacak düğününün davetiyelerini yakınlarına ulaştırdı.

Bu arada Ahi Evran Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç ve arkadaşlarıyla da Alaca’da bir araya gelen Zeki Gül, oğlunun düğününe tüm dostlarını davet ettiğini bildirdi.

Mahmut Gül, 14 Ağustos’taki düğünde Yasemin Turan’la hayatını birleştirecek. (Haber Merkezi)

