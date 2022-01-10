Zeki Dilmen kutladı

İçanadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği (ALŞET) Başkanı Zeki Dilmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını da kamuoyuna duyurma adına önemli görevler yapan tüm basın çalışanlarının gününü kutladığını vurgulayan İçanadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği (ALŞET) Başkanı Dilmen mesajında şu görüşlere yer verdi: “Türk halkına sunmuş olduğunuz hizmetten dolayı tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, kamuoyunun gözü kulağı olan siz gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim”

(Ömür SOYTEMİZ)

