Zeki Acıoğlu hayatını kaybetti

İlimiz Sungurlu ilçesine bağlı Gafurlu Köyü’nden olan ve Çorum Telekom’dan emekli 54 yaşındaki Zeki Acıoğlu geçirdiği ani kalp krizi sonucu vefat etti.

Necip Acıoğlu’nun oğlu, Zekai Acıoğlu’nun kardeşi, Umut Şamil Acıoğlu’nun babası olan Zeki Acıoğlu’nun cenazesi Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

