Zekeriya Işık’ın amcası vefat etti

HİTÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç Dr Zekeriya Işık’ın amcası Hüseyin Işık önceki gün hayatını kaybetti.

Hüseyin Işık’ın cenazesi Yaydiğin Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk cenazenin ardından merhume Allah’tan rahmet, başta Doç. Dr. Zekeriya Işık ile ailesine ise başsağlığı dileklerini iletti.

(Haber Merkezi)

