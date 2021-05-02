Zekâ oyunları projesi başarıyla tamamlandı

Akıl ve zekâ oyunlarının çocuklarda çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırdığını söyleyen Sevgi Anaokulu Öğretmeni Gülay Arıcı, Qbitz, 3 taş, neşeli bardaklar, Tangram, Sudoku ve birçok web oyunları ile çocukların hem somut materyaller hem web 2 araçları ile zekâ oyunları oynayarak bilişsel, sosyal, duygusal, gelişimlerini desteklediklerini, ayrıca dijital oyunlarla teknolojinin eğitimsel kazanımlarda kullanılmasını sağladıklarını, 4 yaş grubu çocuklarının teknoloji kullanım bilincinin geliştiğini ifade etti.

Ayrıca, proje kapsamında Akıl ve Zekâ Oyunları eğitmeni Tolga Mutludağ ile veli söyleşisi etkinliği yapılarak anne ve babaların akıl ve zekâ oyunlarının önemi ve içerikleri paylaşıldı. (Haber Merkezi)

