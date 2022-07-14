Zehra Urludağ vefat etti
Çorum merkeze bağlı Mislerovacığı Köyü’nden, Mislerovacığı Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Kemal Urludağ’ın annesi, Haydar Urludağ’ın babaannesi Zehra Urludağ (88) vefat etti.
Güncel 14.07.2022, 17:45
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Rahatsızlığından dolayı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Zehra Urludağ hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi yarın (15 Temmuz) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından, Cuma namazına müteakip Mislerovacağı Köyü mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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