Zehra Meva tedavi ilacını bugün alacak

Boston Children’s Hospital’da tedavisine başlanan Zehra Meva mesajında “Canım ailem merhaba, ben buradaki zamanımın çoğunu fizik tedavi yaparak geçiriyorum. Kaslarımı güçlendirmek ve ilacımın en yüksek seviyede etki sağlaması için fizik tedavi egzersizleri yapmam şart. Her şey yolunda giderse 17 Şubat’ta (bugün) ilacımı alacağım inşallah. Sizlerin dualarına çok ihtiyacım var. Ne olur dualarınızda bana da yer verin. Sağlıkla ilacımı alayım ve ben de diğer arkadaşlarım gibi sağlıkla koşup oynayayım” dedi.

Zehra Meva’nın tedavisi için Türkiye başta olmak üzere Avustralya’nın da içinde bulunduğu bir çok ülkede yardım kampanyası düzenlendikten sonra tedavisi için Amerika’ya gitti.

(Haber Merkezi)

