Zehra Meva ilacını aldı
Çorumlu itfaiyeci Musa ile Rabia Kalınsazlıoğlu çiftinin SMA Tip 2 hastası 1 yaşındaki kızları Zehra Meva’nın tedavisine başlanırken, minik kızın tedavisi için gerekli olan ilacını aldı.
Güncel 18.02.2022, 19:20
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Tip 2 SMA tedavisi için büyük bir yardım kampanyası sonucu gereken 1 milyon 200 bin doların toplanmasının ardından ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne giden 1 yaşındaki Zehra Meva, Boston Children’s Hospital’da ilacını aldı.
Zehra Meva’nın ailesi kızı için gerekli olan ilacın alındığını belirterek sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Kocaman ailemin 8 ay boyunca yorulmadan çabalaması, emek vermesi işte bu güzel an içindi. Aylar süren çabanın, emeklerin karşılığında Allah’ım bize bu güzel anı nasip etti. Buradan sağlıkla ve mutlulukla koşarak çıkıp sizlere kavuşacağım günü heyecanla bekliyorum. Dualarınızı bekliyorum” ifadeleri kullanıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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