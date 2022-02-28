Zehir’den MHRS’den randevu alınamıyor eleştirilerine yanıt

Randevu alınamayan hiçbir hekim olmadığını söyleyen Zehir, “Polikliniklerde MHRS’yle ilgili MHRS tanımlamadığımız, aktif olarak kendisinden MHRS alamadığımız hiçbir hekimimiz bulunmamaktadır. Ancak hastanemizde hekimler sadece poliklinik hizmeti vermemekte. Bu hekimlerin bir kısmı cerrah, haftanın belli günlerinde ameliyatları olmakta. Acil hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi için 24 saat nöbet usulüyle çalışmakta. Sağlık kurulunda görevlendirilmekte. Bazı bölümlerde Toplum Ruh Sağlığında, AMATEM’de zaruri hallerde görevlendirilmekte. Hekimler bu alanlara görevlendirildiğinde aktif poliklinik yapan hekim sayısında diğer zaruri işlemlerin yapılmasından dolayı bir azalma söz konusu olmakta” dedi.

PANDEMİ, POLİKLİNİK HİZMETLERİNİ ETKİLİYOR

Bunun dışında pandemi sürecinin devam ettiğini dile getiren Zehir, hekimlerin bir kısmının covit olduğunu belirterek, “Covit olduğu için hekimlere poliklinik tanımlayamıyorsunuz. Evlerinde karantina altına almak zorunda kalıyorsunuz. Bunlar da hizmet sunumunda bazı eksiklere ve aksaklara yol açmakta. Salgın sonuçlanmış değil, şiddetli bir şekilde devam etmekte. Covit servisindeki hastaların takibi için doktorları buralara görevlendirmeniz gerekiyor. Göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı sayımız yeterince yüksek olmadığı için her servise göğüs hastalıkları ve ya enfeksiyon hastalıkları uzmanı görevlendiremiyoruz. Bu alandaki hocalarımızı üstte bir kurul bir tim halinde oluşturuyoruz bir göğüs hastalıkları uzmanı bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve bunun altında da servislere bakan diğer branşlardan doktor ve asistan arkadaşlarımızı görevlendirerek buradaki hizmeti de Türkiye’deki en kaliteli seviyede sürdüren hastanelerden biri konumundayız” diye konuştu.

Kısıtlamalar ve tam kapanmaların ardından hastanelere aşırı başvuruların olduğunu dile getiren Zehir, “Bu yoğunluğu bölgenin tek hastanesi olarak karşılamamız takdir edersiniz ki mümkün değil. Bir dönem hekimlerin emekli olmaları ve istifa etmeleri engellenmişti ancak bu kısıtlamalar kaldırılınca emekli olan veya başka kurumlara geçen ya da başka illere tayin olan hekimler olması belli branşlardaki doktor sayılarımızın azalmasına neden oldu. Bu sayılarımızın artırılması için de Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte çok yoğun bir çaba içerisindeyiz” ifadesini kullandı. (Nurdan AKBAŞ)

