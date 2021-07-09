Zehir tacirlerine seri operasyon

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, toplam 15 şüpheli yakalandı. Şahısların araç, ikamet ve üstlerinde yapılan aramalarda, 175,93 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 232 kök hint keneviri bitkisi, 94 adet sentetik ecza, 8,5 gram kubar esrar, 1 adet pompalı tüfek, 36 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 13’ü serbest bırakılırken, bir şüpheliye adli kontrol tedbiri, bir şüpheli ise tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında merkez ve Osmancık ilçesinde narkotik konularından aranma kaydı bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edilerek gerekli işlemleri yapıldı. (Haber Merkezi)

