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Zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 990 adet ecstasy ile bin 50 gram skunk ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı. 

Zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 990 adet ecstasy ile bin 50 gram skunk ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı. 

13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:00
Zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’danÇorum’a uyuşturucu madde getirileceği ve satışının yapılacağı bilgisine ulaştı. 
Bunun üzerine narkotimler V.O.Ç. adlı şahıs ve S.Y. isimli şahıs ve kullandıkları araçları takibe aldı. İstanbul’dan dönüşü Kırıkkale’den itibaren narkotimler tarafından müdahale edilmeden takibe devam edilen araçlar Alacahöyük yol ayrımında kendilerini bekleyen ticari bir taksiyle geçti. Ticari taksiye bir miktar malzeme teslim eden şahıslar daha sonra il merkezine doğru devam etti. 
Şehir girişindeki uygulama noktasında narkotimler tarafından dur ikazına uymayan ticari taksi kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından ticari taksi nartokimler tarafından yakalanarak durdurulurken uyuşturucu maddeleri İstanbul’da temin ederek getiren diğer diğer 2 araç ve içindeki şahıslar uygulama noktasında alındı. 
Operasyonda 990 adet ecstasy, bin 50 gram skunk ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 665 TL, 100 Avustralya doları ve 50 Amerikan doları ele geçirilirken V.O.Ç., S.Y., O.H., Ö.M.Ç. ve M.Ö. adlı şahıslar TCK 188 (Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti) kapsamında gözaltına alındı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

(İHA)

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