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“Zehir saçan paylaşım içimizi sızlattı”

Türkiye Kamu Sen Çorum İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, ülkenin kurucu değerlerine saygı duyanlara hakaret eden, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ve tesis ettiği tam demokrasi sayesinde bugün bu noktada olduğunu unutan, Atatürk’ün başarılarını küçümseyen hatta yok sayan bir anlayışla etrafına zehir saçan, cehaleti, pervasızlığı, küstahlığı ile içimizi sızlatan bir paylaşımda bulunan,  Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş'i kınadığını ifade etti.

“Zehir saçan paylaşım içimizi sızlattı”

Türkiye Kamu Sen Çorum İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, ülkenin kurucu değerlerine saygı duyanlara hakaret eden, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ve tesis ettiği tam demokrasi sayesinde bugün bu noktada olduğunu unutan, Atatürk’ün başarılarını küçümseyen hatta yok sayan bir anlayışla etrafına zehir saçan, cehaleti, pervasızlığı, küstahlığı ile içimizi sızlatan bir paylaşımda bulunan,  Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş'i kınadığını ifade etti.

03 Eylül 2019 Salı 22:42
“Zehir saçan paylaşım içimizi sızlattı”

Türkiye Kamu Sen Çorum İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, ülkenin kurucu değerlerine saygı duyanlara hakaret eden, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ve tesis ettiği tam demokrasi sayesinde bugün bu noktada olduğunu unutan, Atatürk’ün başarılarını küçümseyen hatta yok sayan bir anlayışla etrafına zehir saçan, cehaleti, pervasızlığı, küstahlığı ile içimizi sızlatan bir paylaşımda bulunan,  Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş'i kınadığını ifade etti.

Bir kez daha, Anadolu’ya Türk mührünü vuran bütün vatan evlatlarına; yok olmak üzereyken bu millete iman ve inanç yükleyerek adeta küllerinden yeniden doğmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına; vatanı, milleti, ülkesi ve namusu için canlarını vermekte n çekinmeyen tüm gazi ve şehitlerimize minnettar olduğumuzu yinelediğini söyleyen Selim Aydın, “Onların emanetlerini kutsal bilip canımız pahasına sahip çıkacağımıza dair söz veriyoruz. Bu vesileyle, Reşit Keleş'i çirkin ifadelerinden dolayı kınıyor, Türk milletinden özür dilemesini bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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