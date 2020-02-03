Zarife Pamuk toprağa verildi

2001 yılında kaybettiğimiz merhum eğitimci-yazar İsmail Pamuk’un eşi, Uğur Pamuk, emekli öğretmen Nur Yıldırım ve Onur Pamuk’un anneleri olan Zarife Pamuk’un cenazesi, öğleden sonra Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen törenden sonra Kuşsaray köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)



