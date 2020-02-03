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Zarife Pamuk toprağa verildi

TKİ Genel Müdürlüğü’nde makina teknikeri olarak görev yapan,Çorum’un yetiştirdiği seçkin karikatürcülerden Uğur Pamuk’un annesi Zarife Pamuk (85) bugün sabaha karşı saat 04.00’de solunum yetmezliği nedeniyle uzunca bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Zarife Pamuk toprağa verildi

TKİ Genel Müdürlüğü’nde makina teknikeri olarak görev yapan,Çorum’un yetiştirdiği seçkin karikatürcülerden Uğur Pamuk’un annesi Zarife Pamuk (85) bugün sabaha karşı saat 04.00’de solunum yetmezliği nedeniyle uzunca bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

03 Şubat 2020 Pazartesi 20:29
Zarife Pamuk toprağa verildi

2001 yılında kaybettiğimiz merhum eğitimci-yazar İsmail Pamuk’un eşi, Uğur Pamuk, emekli öğretmen Nur Yıldırım ve Onur Pamuk’un anneleri olan Zarife Pamuk’un cenazesi, öğleden sonra Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen törenden sonra Kuşsaray köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

 

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