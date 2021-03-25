Zarif Amca’dan Vali’ye hediye 

Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Zarif Aydın, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Zarif Aydın ziyarette Vali Çiftçi’ye yanında getirdiği çiçeği hediye etti.

Vali Mustafa Çiftçi de Zarif Aydın’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine sağlıklı ve hayırlı ömürler diledi.

(Haber Merkezi)

