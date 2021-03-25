Son Dakika

Zarif Amca’dan Vali’ye hediye 

Çorum’da bir huzurevi sakini Zarif Aydın, Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

Güncel 25.03.2021, 23:25
9
Zarif Amca’dan Vali’ye hediye 

Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Zarif Aydın, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Zarif Aydın ziyarette Vali Çiftçi’ye yanında getirdiği çiçeği hediye etti.
Vali Mustafa Çiftçi de Zarif Aydın’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine sağlıklı ve hayırlı ömürler diledi.
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kar yağışlı
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@