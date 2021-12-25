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Zanaatkârların %40’ı tamamlandı

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, 2020 yılı mali genel kurulunda yaptıkları faaliyetler hakkında ortaklara bilgiler verdi.

Güncel 25.12.2021, 13:13
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Zanaatkârların %40’ı tamamlandı

2018 yılı içerisinde başlattıkları kutlu davada 3 yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Başkan Fındıkcı, göreve başladığı günden itibaren yönetim kurulu ile birlikte tüm mesaisin üyelere kazandıracakları işyerlerine harcadıklarını anlatan Fındıkcı, amaçlarının Çorum’a Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisini kazandırmak olduğunun altını çizdi.
Bugüne kadar yapmış oldukları tahsilatlar ve kullanılan krediye bağlı olarak inşaat seviyesinin % 40’lara ulaştığını açıklayan Başkan Mustafa Fındıkcı, son zamanlarda yapılan üye kayıtları ile tahsilatların hız kazandığını ve inşaatlara ara vermeden piyasalardaki olumsuzluklara rağmen çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Fındıkcı, üyelere kendilerine verdikleri maddi ve manevi desteklerinden dolayı yönetimi adına teşekkür etti.
Hurdacılar Sitesi’nde çalışmalarda sona gelindiğini bildiren Başkan Mustafa Fındıkcı, en kısa sürede üyelere işyerlerinin teslim edileceğini duyurdu.
Kooperatif yönetim olarak genel bürokrasi, gerek siyasilerle ve kentin yöneticileriyle kurdukları iyi diyaloglardan ve sağlanan desteklerden de bahseden Başkan Fındıkcı, “Sayın valimiz Mustafa Çiftçi'ye çok teşekkür ediyorum. Yönetim olarak kooperatifimizin işleri ile ilgili gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını sayın valimizden de görüyoruz. Bize verdikleri destek olan kooperatifimizin tüm işlerinde kamu daireleri, gerekli desteği kooperatifimizden esirgemiyor.
Sayın Valimiz yakın tarihte kooperatifimizi ziyaret ederek, şantiye sahamızda da incelemeler yapmış ve memnuniyetini ifade etmiştir” dedi.
Kooperatifin tüm çalışmalarında hep yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a ve Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya da teşekkür eden Başkan Fındıkcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da Çorum’a böyle bir eserin kazandırılması noktasında her zaman desteğini gördüklerini belirterek, kendisine de özellikle de teşekkürlerini illetti.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ticaret ve Sanali Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a da verdiklerini katkıdan dolayı teşekkür eden Fındıkcı, kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı diğer siyasi parti il başkanı ve yöneticilerine de teşekkürlerini sundu.

Fındıkcı, kooperatifin kredi çalışmalarında her konuda destek olan Halkbank önceki Bölge Koordinatörü Halil İbrahim Özdemir ve mevcut bölge koordinatörü Alparslan Cengiz Şeker’e ve Sanayi Sitesi Şube Müdürü Fatih Kızıltepe’ye de teşekkür ederken, başarılı çalışmalarından dolayı yüklenici firma yönetici ve tüm çalışanlarına da şükranlarını sundu.
Hız kazandırdıkları inşaatların devamını sağlamak için  üyelere düşen tek görevin kooperatife olan ödemelerini aksatmadan süresinde yapmak olduğuna işaret eden Başkan Mustafa Fındıkcı, “Bütün şehir olarak el ele verdiğimizde nasıl güzel işler yapılabileceğinin en güzel örneklerinden birini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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