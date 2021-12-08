Zanaatkârlar’dan Vali Çiftçi’ye ziyaret

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı başkanlığında yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi’den oluşan heyeti makamında kabul eden Vali Mustafa Çiftçi, kooperatif hakkında bilgiler aldı.

Vali Çiftçi’ye kooperatifin genel yapısı, gelinen son durum ve inşaat çalışmaları hakkında bilgiler veren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, kurulduğu günden itibaren kooperatifte inşaat çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda aralıksız devam ettiğini belirtti.

Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi’nin de sektörlerin ayrı ayrı siteler halinde olacağı bilgisini paylaşan Fındıkcı, bazı bölümlerde işyerlerinin bitme aşamasına geldiğini, bazı adalardaki işyerlerinde de çalışmalar büyük bir hızla sürdürüldüğünü söyledi.

Yeni adalarda da temeller atılarak inşaatlara başlandığını anlatan Başkan Fındıkcı, kooperatif tamamlandığında kent merkezinde bulunan çoğu sektöre ait işyerlerinin siteye taşınacağını dile getirdi.

Yönetim kurulu üyeleri ve yüklenici firma ile birlikte uyumlu bir şekilde çalışarak Çorum’a bir eser kazandırmanın çabası içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Fındıkcı, Vali Mustafa Çiftçi’ye kendilerini kabul etmesinden dolayı teşekkür etti.

Vali Mustafa Çiftçi de kooperatif çalışmalarını takip ettiğini belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı Çorum S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. (Haber Merkezi)

