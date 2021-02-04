Zanaatkârlardan Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne ziyaret

Çorum’a modern bir sanayi sitesi kazandırmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Kadir Akdağ, Numan Özçetin ve Yalçın Keşçi toplumsal konular ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkilere de büyük önem veriyorlar.

Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri, son olarak da geçtiğimiz günlerde Akşemseddin Cami karşısına taşınan Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Zanaatkârlar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin müteahhitliğini üstlenen Al-Ka İnşaat Sahibi İrfan Yaşar’ın da katıldığı ziyaret sırasında Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan ile görüşen S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarette iki kooperatifin faaliyetleri, gündemde yer alan konular üzerinde de fikir alışverişinde bulunuldu. (Haber Merkezi)