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Zanaatkârlar’dan “asfalt” teşekkürü

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Hurdacılar Sitesi’nde yürütülen çalışmalar hızlı bir tempoda devam ederken, kooperatif üyeleri bir hizmete daha kavuştu.

Güncel 03.09.2020, 20:45
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Zanaatkârlar’dan “asfalt” teşekkürü

Çorum Belediyesi, kooperatif hizmet binasına ve şantiye alanına giden yolu asfaltlıyor.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, beraberinde kooperatif yöneticileriyle birlikte asfalt yapılan yolu inceledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye ekiplerine teşekkür eden Fındıkçı, yolun asfaltlanmasıyla birlikte önemli bir eksikliğin daha giderilmiş olacağını vurguladı.

Hurdacılar Sitesi’ni biran önce bitirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Fındıkcı, sitenin tamamlanmasıyla birlikte yoğunluğu makinacılar bölümüne vereceklerini söyleyerek, “İnşaat alanında daha güzel işlerin yapılması için kooperatif Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımla beraber sürekli işimizin başındayız ve takibimizi sürdürüyoruz” dedi.

Hurdacılar Sitesi’ndeki çalışmaların bitme aşamasına geldiğini, idari bina alanların şekillendiğini vurgulayan Mustafa Fındıkcı, Çorum Belediyesi başta olmak üzere siyasiler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından büyük destek gördüklerini kaydetti.

(Haber Merkezi)

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