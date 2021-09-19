Zanaatkârlardaki gelişme esnafı sevindiriyor

Bakkallar ve bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, S.S. 32 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ile birlikte yapımına devam edilen Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne giden ÇESOB Başkanı Recep Gür, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Numan Özçetin ve Yalçın Keşçi ile yüklenici firma yöneticileri ile görüştü.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, Recep Gür ve beraberindekilere kooperatif inşaat alanını gezdirdi. Yüklenici firma yöneticileri tarafından da çalışmalar hakkında Gür ve beraberindekilere çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Kooperatif yönetimi ve yüklenici firmanın uyumlu ve başarılı çalışmaları neticesinde büyük bir mesafe kat edilen kooperatif inşaat alanındaki gelişmelerin esnaf adına sevindirici olduğunu söyleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, kooperatif başkan ve yönetimi ile yüklenici firmayı tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ise, göreve başladıkları günden itibaren kendilerine güven duyan üyelerin bu güvenine layık olmak adına gece-gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri ve fedakârca çalışan yüklenici firma Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. yöneticilerine de ayrıca teşekkür etti.

(Haber Merkezi)