Zanaatkârlar’da yoğun çalışma

Zanaatkârlar Kooperatifi yöneticileri de, şehrin önünün açılması için Çorum Belediyesi ile istişareleri sonucu başlattıkları Hurdacılar Bölümü’nü söz verdikleri sürede bitirmenin gayreti içerisindeler.

Çalışmaların yoğun bir bölümünü Hurdacılar Sitesi’ne ayıran kooperatif yöneticileri aynı zamanda sanayi sitesini çevreleyen ana ve ara yol açma ve yol iyileştirme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Çorum’a Türkiye’nin en modern bir sanayi sitesini kazandırmanın derdinde olduklarını söyleyen Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkçı, Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi Kadir Akdağ ile birlikte Hurdacılar Sitesi’nde yapılan çalışmaları inceleyerek, çalışmalarda gelinen son gelişmelerle ilgili yeni bilgiler verdi.

Başkan Fındıkcı, hurdacı esnafının daha elverişli koşullarda faaliyet göstermeleri için projede tuğla duvar olan kısımları perde betona çevirdiklerini ve çevre duvarlarını daha modern ve dayanıklı hale getirdiklerinin altını çizdi. 11 işyerinin kabasının tamamlandığını vurgulayan Fındıkcı, 6’sının temelinin hazır olduğunu ve kalan işyerlerinin de hafriyat çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Hurdacılar Sitesi’ni söz verdikleri gibi 6. ayın sonuna kadar tamamlayacaklarını dile getiren Mustafa Fındıkcı, çalışmaların mevsimsel yağışlar yüzünden aksadığını ancak mübarek Ramazan ayının ve koronavirüs salgınının kendilerine sorun yaşatmadığının altını çizdi.

Çorumlu esnafa sosyal donatılarıyla beraber modern ve çağın gerektirdiği şartlara uygun yeni işyerlerini biran önce tamamlamanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Fındıkçı, amaçlarının Çorum merkezde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren esnafları tek çatı altında toplamak olduğunu ve kendilerine inanan ve güvenen kooperatif ortaklarını da asla mahcup etmeyeceklerini ifade etti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, son olarak içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ederek, tüm kooperatif üyelerinin ve Çorum halkının da şimdiden Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. (Haber Merkezi)