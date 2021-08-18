Zanaatkârlar’da yeni temeller

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde Çorum’un örnek sitelerinden biri olması için çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaşı, Numan Özçetin, Kadir Akdağ, Yalçın Keşçi’nin de yakından takip ettiği inşaat çalışmalarında bazı işyerleri bitim aşamasına geldi.

Benzerine az rastlanılan örnek bir şekilde inşa edilen ve açılışa hazır hale getirilen Hurdacılar Sitesi’nin yanısıra bazı adalardaki işyerlerinde de çalışmalar büyük bir hızla sürdürülürken, yeni adalarda da temeller atılarak inşaatlara başlanıyor.

İnşaat mevsiminde Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi’nin farklı bölgelerinde kapsamlı bir şekilde çalışıldığını anlatan Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, çalışmaların planlı, programlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Bir süre önce temelleri atılan 195. Ada’da bulunan işyerlerinin karkaslarının bitme aşamasına geldiğini söyleyen Mustafa Fındıkcı, ayrıca daha önce duvarları bitirilen bazı adalarda çatıların atıldığını kaydetti.

Bir tarafta inşaatlar bitirilirken, hiç başlanılmayan adalarda da programlı bir şekilde temellerin atıldığını söyleyen Mustafa Fındıkcı, bu adalara son olarak da 22.5 adanın eklendiğini bildirdi.

Fındıkcı, kendisi ile birlikte gecesini gündüzüne katarak kooperatif ortaklarının verdiği desteğe layık olmak için çalışan yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaşı, Numan Özçetin, Kadir Akdağ, Yalçın Keşçi ve Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. yönetici ve çalışanlarına da teşekkür etti. (Haber Merkezi)