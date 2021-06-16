Zanaatkârlar’da 4 koldan çalışılıyor

Kooperatif yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Kadir Akdağ, Numan Özçetin ve Yalçın Keşçi ile birlikte adeta tüm mesaisini kooperatifteki çalışmalara ayıran Başkan Mustafa Fındıkcı, yapılan tüm işleri her kademesinde yakından takip ederken, yüklenici firma ile sağlanan uyumla da çalışmalar aksatılmadan sürdürülüyor.

Kış aylarında bile çalışmalara ara verilmeyen Hurdacılar Sitesi’nin bitim aşamasına gelmesiyle yoğunluk diğer bölgelere verilmeye başlandı.



Kaba inşaatı tamamlanan işyerlerinde dış cephe sıva işlerine geçildiğini açıklayan Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, dış cephelerde kalın ve ince sıvaların ardından iç cephelere geçileceğini vurguladı.

Yoğunluğun verildiği bir başka çalışmanın da yollar olduğunu kaydeden Mustafa Fındıkcı, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 224 ve 226 nolu adaların yollarının kumlandığını, diğer adaların kumlanmasına da devam edildiğini söyledi.

Ayrıca, İşyerlerinin çatısını oluşturacak olan demir makasların imalatında da önemli bir mesafe kat edildiğini anlatan Fındıkcı, çatı makaslarının da hazır olan işyerlerine yerleştirilerek çatılarının kaplanacağını bildirdi.

Amaçlarının Çorum’a modern bir sanayi sitesi kazandırmak olduğunu vurgulayan Fındıkcı, bu amaç doğrultusunda da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Kendilerine güven duyar kooperatif üyelerine teşekkür eden Fındıkcı, çalışmaların yoğun bir şekilde yürütülmesinde büyük fedakarlık gösteren müteahhit firma Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. sahibi İrfan Yaşar ve yöneticileri ile çalışanlarına da teşekkür etti.

Diğer yandan kooperatifteki çalışmaları yakından görmek için gelen bazı üyeler de çalışmalardan son derece memnun olduklarını söylediler. Üyeler, kooperatif başkan ve yönetimi ile yüklenici firmaya güvenlerinin tam olduğunu da ifade ettiler.

(Haber Merkezi)

