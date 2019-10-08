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Zanaatkârlar’a ziyaretçi akını

Yaydiğin Köyü civarında 2018 yılının Mayıs ayında kurulan ve yaklaşık 1,5 yıllık gibi kısa sürede uzun mesafe kat eden S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, şehir içinden ve şehir dışından ziyaretçi akınına uğruyor.

Zanaatkârlar’a ziyaretçi akını

Yaydiğin Köyü civarında 2018 yılının Mayıs ayında kurulan ve yaklaşık 1,5 yıllık gibi kısa sürede uzun mesafe kat eden S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, şehir içinden ve şehir dışından ziyaretçi akınına uğruyor.

08 Ekim 2019 Salı 01:32
Zanaatkârlar’a ziyaretçi akını

Kooperatifi son olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Tokat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Sever, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek ve Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun’dan çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun, güvenlik açısından Türkiye’ye örnek bir sanayi sitesi yapma hedefinde olduklarını ifade ederek, 2018 yılının Mayıs ayında inşaatına başladıkları 157’si açık, 306’sı kapalı olmak üzere 463 işyerinden 120’sinin kaba inşaatını tamamladıklarını söyledi.

Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını dile getiren Necmettin Uzun, üyelere esnaf kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kredi imkânı sundukları için Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’e teşekkür ederken ayrıca güçlü bir finansman kaynağı temin etmek için de girişimlerinin devam ettiğini kaydetti.

Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun, kendisine ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına sonsuz güvenen ve arkalarında dimdik duran kooperatif üyelerine teşekkür ederken, kooperatifin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese minnettar olduklarını da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

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