Zanaatkârlara esnaftan tam not

Mustafa Fındıkcı başkanlığında Halit Bölükbaşı, Numan Özçetin, Kadir Akdağ, Yalçın Keşçi’den oluşan kooperatif yönetimi, inşaat mevsimi olan yaz döneminde çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürülmesi için yoğun mesai harcıyorlar.

Kooperatif yönetiminin gece-gündüz demeden yakından takip ettiği çalışmalar, yüklenici firma ile sağlanan uyumla da aksatılmadan sürdürülüyor.

Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi’ndeki hummalı çalışma kooperatif üyeleri ve Çorum esnafının da dikkatini çekiyor. Kooperatif üyeleri ve esnaf temsilcileri inşaat alanına giderek, hem yöneticilerden bilgi alıyorlar, hem de inşaatlardaki çalışmaları ve yaşanan gelişmeleri yakından görme fırsatı buluyorlar.

Son olarak da Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt, kooperatif üyeleri Recep Geldi, Hamit Bozoğlu ve Yunus Türkoğlu ile birlikte Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı’yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Fındıkcı, çalışmaları detaylı bir şekilde anlatırken, kendilerine güven duyan ve destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt ise, kooperatifteki çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirterek, başkan Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Bozkurt, Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi’nin Çorum’un yanısıra bir çok kente örnek teşkil edilecek bir anlayışla inşaa ediliyor olmasının kendisini sevindirdiğini vurgularken, yaşanan pandemi sürecine rağmen çalışmaların aksatılmadan sürdürülmesinden dolayı da ayrıca yönetim ve yüklenici firmayı kutladı.

Kooperatifin bir diğer ziyaretçisi ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Adayı Gazi Demir oldu. Kooperatif üyeleri Alaattin Yalçın ve Murat Keleş’in de yer aldığı ziyarette Gazi Demir, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyelerini böylesi bir eseri Çorum’a kazandırıyor olmalarından dolayı teşekkür etti.

Zanaatkârlar Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı da Gazi Demir’e seçim çalışmalarında başarılar dilerken, inşaat alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. (Haber Merkezi)

