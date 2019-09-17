Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101447
ALTIN
275.327
DOLAR
5.6965
STERLİN
7.1296
EURO
6.2970

Zanaatkârlar Sitesi’ndeki 116 dükkânın kaba inşaatı bitti

Güvenlik açısından Türkiye’ye örnek bir sanayi sitesini Çorumlu esnaf ve sanatkârlara kazandırmanın gayreti içerisinde olan S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Yaydiğin Köyü civarında yapımı devam eden yeni iş yerlerinden 116 adedinin kaba inşaatı tamamlandı.

Zanaatkârlar Sitesi’ndeki 116 dükkânın kaba inşaatı bitti

Güvenlik açısından Türkiye’ye örnek bir sanayi sitesini Çorumlu esnaf ve sanatkârlara kazandırmanın gayreti içerisinde olan S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Yaydiğin Köyü civarında yapımı devam eden yeni iş yerlerinden 116 adedinin kaba inşaatı tamamlandı.

17 Eylül 2019 Salı 23:56
Zanaatkârlar Sitesi’ndeki 116 dükkânın kaba inşaatı bitti

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarda gelinen son noktalarla ilgili bilgi alarak, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Beraberinde Birlik yöneticileri Nesimi Özkubat, Halil Gürbüzer ve Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal’la birlikte ziyaret ettiği kooperatifte, inşaat alanındaki çalışmaları yerinde gören ÇESOB Başkanı Recep Gür, kısa sürede yoğun bir çalışma performansı gösteren Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun’a ve kooperatif yöneticilerine gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni sanayi sitesinin Türkiye’de örnek bir site olacağından hiç kuşkusunun olmadığını kaydeden Başkan Gür, kurum olarak yeni sanayi sitesinin biran önce tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun ise, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Kendilerine inanan, güvenen kooperatif ortaklarını asla mahcup etmeyeceklerinin altını bir kez daha çizen Uzun, “Bu yolda bizlere inanarak yola çıkan esnaf ve sanatkar kardeşlerimizi çağımızın gerektirdiği modern işyerlerine biran önce kavuşturmanın derdindeyiz. Ben ve Kooperatif Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarım da bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.

Uzun, ayrıca, kooperatifte gelinen son çalışmalar hakkında ise makineci ve imalatçılara ait 101 adet 250 metrekare ve 15 adet 500 metrekare işyerinin kaba inşaatını tamamladıklarını söyledi. Günlük hafriyat çalışmalarının düzenli bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Necmettin Uzun, hurdacılar sitesinde de temellerin kazıldığını kaydetti.

Yıl içerisinde yaşanan yoğun yağış ve afetlerden dolayı sezonu 2 ay geç açtıklarını anlatan Uzun, Çorum esnafına en kaliteli ve modern işyerlerini kazandırmak için yoğun çaba sarf etmeye devam ettiklerini söyledi.

Sanayi sitesi etrafında istinat duvarı inşa edeceklerini dile getiren Başkan Uzun, böylece yaşanabilecek hırsızlık vakalarının da önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti. S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi’nin sadece Çorum için değil, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi için de örnek bir site olacağını vurgulayan Uzun, “Burada oluşturduğumuz sanayi sitesi güvenlik açısından Türkiye’ye örnek, Çorum’un ve İç Anadolu Bölgesi’nin ufkunu açacak bir site olacak” diye konuştu.

Uzun, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanlarına ayrıca teşekkür etti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
ÇORUM HABER’İN 35. YILI, MEHMET YOLYAPAR’IN İSE MESLEKTE 50. YILI İÇİN KUTLAMALAR
ÇORUM HABER’İN 35. YILI, MEHMET YOLYAPAR’IN İSE MESLEKTE 50. YILI İÇİN KUTLAMALAR
Pasta Lila’dan, üstada jest çalışma arkadaşlarından
Pasta Lila’dan, üstada jest çalışma arkadaşlarından
CHP’lilerden 50. yıl ziyareti
CHP’lilerden 50. yıl ziyareti
“50.Yıl” için görkemli pasta
“50.Yıl” için görkemli pasta
Gülabibey Muhtarı Belli, “taziye çadırı” oluşturdu
Gülabibey Muhtarı Belli, “taziye çadırı” oluşturdu
Kaçak yabancı çalıştıranlara ceza
Kaçak yabancı çalıştıranlara ceza
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim