Zanaatkârlar, Makineciler Sitesi’ne yoğunlaştı

Yaklaşık bir yıldır Hurdacılar Sitesi’nde hummalı bir çalışma yürüten Zanaatkârlar Kooperatifi, Hurdacılar Sitesi’nde yaptığı modern işyerlerini hak sahiplerine teslim etmeye hazırlanıyor.

Hurdacı esnafına kazandıracağı işyerlerinin alt yapısını da tamamlama aşamasına gelen Zanaatkârlar Kooperatifi, şimdi de Makineciler Sitesi’ne yoğunlaştı.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı beraberinde Kooperatif yöneticisi Numan Özçetin ve Yüklenici Firma Sahibi İrfan Yaşar ile birlikte kooperatif yerleşkesinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İşyerlerini biran önce bitirerek hak sahiplerine teslim etmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Fındıkcı, “Heyecanımızı ilk günkü gibi koruyoruz ve aynı heyecanla işlerimizi en seri şekilde yürütmenin çabası içerisindeyiz. İnşaat alanında daha güzel işlerin yapılması için kooperatif Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımla beraber sürekli işimizin başındayız ve takibimizi sürdürüyoruz” dedi.



Makineciler Sitesi’nde yer alan ve 221 adada bulunan işyerlerinin kargasının bittiğini ve duvarlarının örülmeye başlandığını dile getiren Fındıkcı, 220 adanın kargasının tamamlandığını, 219 ve 218 adanın duvarlarının örüldüğünü ve çatı makasının atıldığını, 216 adanın duvarlarının örüldüğünü ve çatı çalışmasının devam ettiğini, 226 adanın duvarlarının örüldüğünü ve çatı makaslarının hazırlandığını, 223 ve 224 adada bulunan işyerlerinin bir kısmının duvarlarının örüldüğünü, 190 adada temel kazma seviyesine gelindiğini, 191, 192, 193 ve 194 adada bulunan işyerinde ise hafriyat çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Çorum Belediyesi başta olmak üzere siyasiler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından büyük destek gördüklerini ifade eden Fındıkcı, “AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan’a, Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, AK Parti İl Başkanımız Sayın Av. Yusuf Ahlatcı’ya ve diğer siyasi parti temsilcilerine, Halkbank Çorum Bölge Koordinatörümüz Sayın Alparslan Cengiz Şeker’e, kamu kurum ve kuruluşlarımıza kooperatif yöneticileri ve üyelerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kooperatif üyelerinin işyerlerini her zaman gelip görebileceklerini vurgulayan Mustafa Fındıkcı, “Bizim amacımız Çorum’a Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ben ve arkadaşlarım yoğun çaba sarf ediyoruz. Kooperatif yöneticileri olarak yüklenici firma Par Plastik tarafından yürütülen çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Buradan çalışmaları titizlikle yürüten Par Plastik yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

