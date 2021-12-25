Zanaatkârlar'da Mustafa Fındıkcı güven tazeledi

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2020 yılı mali genel kurulu gerçekleştirildi.



Genel kurulda, gündeme eklenen seçim maddesi ile Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu 4 yıllığına yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Gülüm Düğün Salonu’nda yapılan genel kurula üyelerin ilgisi yoğun oldu. Yüzlerce üyenin bizzat katılım gösterdiği genel kurulda divan Av. Gazi Atmaca ve Salim Oral’dan oluştu.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan genel kurul gündemine, çok sayıda üyenin imzasıyla verilen teklif üzerine seçim maddesi de eklendi.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı’nın açış konuşmasını yaptığı genel kurulda gündemde yer alan maddeler tek tek okunarak müzakere edildi.

2020 yılı yönetim kurulu yıllık çalışma raporu ve denetim kurulu raporu, 2020 yılı finansal tablolar ayrıntılı bir şekilde üyelere anlatılırken, ardından tüm raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu raporlarının ibrasından sonra ise gündemde yer alan üye aidatlarının belirlenmesi, huzur haklarının görüşülmesi, ihraç edilecek üyelerle ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi gibi maddeler görüşülerek oybirliği ile genel kuruldan geçti.

Genel kurul gündemine eklenen seçim maddesinde ise, divana tek bir liste sunuldu. Divan heyetinin başkaca adayların çalışma yapmaları için belli bir süre ara verdiği genel kurulda divana sunulan liste oylandı.

Mustafa Fındıkcı’nın başkanlığında Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi ve Alihan İdikut’tan oluşan yönetim kurulu asil listesi ile Samet Barlık, Rıdvan Tirit, Metin Ünal, Murat Boran ve Mustafa Şener’den oluşan yedek yönetim kurulu listesi oybirliği ile kabul edildi.

Denetim kuruluna Halit Bektaş, Ali Okur ve Yunus Türkoğlu (asil),Metin Özler, Hıdır Şahin ve Adil Kurt (yedek) seçildiler.

Genel kurul dilek ve temenniler bölümü ile tamamlanırken, Mustafa Fındıkcı başkanlığındaki kooperatif yönetimi 4 yıllığına daha genel kuruldan güven oyu almış oldu. (Haber Merkezi)