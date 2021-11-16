“Zanaatkârlar, Çorum’a yakışan vizyon bir proje”

Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ile birlikte sabah saatlerinde Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi inşaat sahasına giden Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi, Denetim Kurulu üyeleri Halit Bektaş, Ali Okur ve Yunus Türkoğlu, yüklenici firma yöneticileri, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer ve kooperatif üyeleri ile çalışanlar tarafından karşılandı.

Milletvekili Kaya, kooperatif ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fındıkcı’dan bilgiler aldı. Kooperatif Başkanı Fındıkcı, yaklaşık 4 yıl önce kurulan kooperatifte çalışmaların aksatılmadan sürdürüldüğünü ifade etti. Fındıkcı, kooperatif içerisinde hangi sektörlerin bulunacağını da anlatırken, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya teşekkür etti.

Milletvekili Kaya, daha sonra da inşaat sahasını gezerek hem çalışmaları yerinde gördü, hem de biten işyerlerini inceledi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Milletvekili Oğuzhan Kaya, içerisinde makine sektöründen, hurdacısına, tamircisinden, demircisine kadar bir çok sektörü bünyesinde barındıran Çorum S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin Çorum’a yapılıyor olmasından son derece mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kooperatif tamamlandığında şehir içerisinde bulunan bazı esnafların da taşınacağının altını çizen Milletvekili Kaya, esnafların hem daha rahat ve geniş, hem de güvenli bir alanda faaliyetlerini sürdürme fırsatı bulacağını vurguladı.

Çorum’a yakışan böylesi bir vizyon projenin hayata geçirilmesinde büyük katkısı bulunan kooperatif başkan ve yönetimi ile müteahhit firma başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Milletvekili Oğuzhan Kaya, Zanaatkarlar Kooperatifi’nin hizmet sektörünün yanısıra üretimden istidama kadar pek çok konuda Çorum’a önemli katkılar vereceğine inandığını kaydetti.

Çorum’un her alanda gelişmesi için Çorum Milletvekilleri ve tüm teşkilatlar olarak birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını anlatan Milletvekili Oğuzhan Kaya, Zanaatkârlar Kooperatifi için de gerek yerelde, gerekse de Ankara’da yapılması gereken ne varsa yapmaya her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

