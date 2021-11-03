“Zanaatkârlar Çorum için büyük şans”

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı başkanlığında yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi, Denetim Kurulu üyeleri Halit Bektaş, Ali Okur ve Yunus Türkoğlu’ndan oluşan heyeti kabul eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kooperatifin genel yapısı, konumu ve gelinen son aşamayı ayrıntılı bir şekilde Başkan Aşgın’a aktaran Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yaklaşık 4 yıl önce kurulan kooperatifte inşaat çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda aralıksız olarak sürdürüldüğünü anlattı.

Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi’nin de sektörlerin ayrı ayrı siteler halinde olacağının altını çizen Mustafa Fındıkcı, kooperatifin tamamlandığında kent merkezinde bulunan çoğu sektöre ait işyerlerinin siteye taşınacağını ifade etti.

Kendilerine her zaman destek veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, kendilerinin de yönetim kurulu üyeleri ve yüklenici firma ile birlikte uyumlu bir şekilde Çorum’a bir eser kazandırmak için çalıştıklarının söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, kooperatif başkan ve yönetiminin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve takdirle karşıladığını ifade ederek, “Bu memleket için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Sizi de bu anlamda başarılı çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Esnafın her zaman yanında olduklarını ve esnafı siyaset üstü gördüklerini belirten Belediye Başkanı Aşgın, Zanaatkârlar Kooperatifi’nin Çorum için büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.

Ziyaret sırasında Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a verdiği katkılardan dolayı plaket takdim etti. (Haber Merkezi)

