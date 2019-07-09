Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96811
ALTIN
257.562
DOLAR
5.7223
STERLİN
7.1467
EURO
6.4134

Zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmelerine %55 hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2019 tarihinde çıkılan IPARD II - 6.Başvuru Çağrı İlanıyla “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları, zanaatkârlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları sektörlerine yönelik projelerin destekleneceği bildirildi. Proje başvurularının son teslim tarihinin ise 23 Ağustos 2019 olduğu belirtildi.

Zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmelerine %55 hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2019 tarihinde çıkılan IPARD II - 6.Başvuru Çağrı İlanıyla “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları, zanaatkârlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları sektörlerine yönelik projelerin destekleneceği bildirildi. Proje başvurularının son teslim tarihinin ise 23 Ağustos 2019 olduğu belirtildi.

09 Temmuz 2019 Salı 23:26
Zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmelerine %55 hibe desteği

Katma değerli ürünlere yönelik yatırımlarda tarımsal ürünlerin birincil üretiminin destek kapsamında olmadığı belirtilen açıklamada, çilekten çilek reçeli üretmek yatırımında olduğu gibi bir ürünün fiziksel durumunda ya da görünümünde değişiklik meydana getiren yatırımların desteklendiği, ifadesine yer verildi.

Katma değerli ürünlerin gıda ürünleri ve gıda olmayan ürünlerden oluştuğu ve oldukça fazla ürünün üretiminin desteklendiği bilgisine yer verilen açıklamanın devamında, yatırım sonunda nihai kapasitesi, 10 ton/gün olacak süt işleme tesislerinin ve 0,5 ton/gün olacak et işleme tesislerinin, meyve ve sebze işleme, kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı, boza, salep, bakliyat, mısır kurutma, yerel yiyeceklerin, üretimine yönelik tesislerin de desteklendiği belirtildi.

10 kişiden daha az çalışana ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon TL’yi aşmayan mikro ölçekli gerçek ve tüzel kişi işletmeleri tarafından yapılacak yeni ya da mevcut işletmelere yönelik yatırımların destek kapsamında olduğu ve 5 bin ile 500 bin Avro aralığında uygun harcama tutarına sahip projeler sunulabileceği, projelerde yapım işleri, makine ekipman alımı, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamalarıyla birlikte işletmelerin kendi tüketimleri için yenilenebilir enerji yatırımlarına da destek verileceği, detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden ya da 444 8535 nolu yardım masasından ulaşılabileceği, bilgilerine yer verildi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
13 yaşında genç kız tanık olarak dinlendi
13 yaşında genç kız tanık olarak dinlendi
12 kazada 33 kişi yaralandı
12 kazada 33 kişi yaralandı
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
Elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
Elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
Ülkü Ocakları’ndan ‘Bir Kap Can’ projesi
Ülkü Ocakları’ndan ‘Bir Kap Can’ projesi
Çorumlu Arifiye Kaymakamı Dıngırcı’nın acı günü
Çorumlu Arifiye Kaymakamı Dıngırcı’nın acı günü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim