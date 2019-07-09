Zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmelerine %55 hibe desteği

Katma değerli ürünlere yönelik yatırımlarda tarımsal ürünlerin birincil üretiminin destek kapsamında olmadığı belirtilen açıklamada, çilekten çilek reçeli üretmek yatırımında olduğu gibi bir ürünün fiziksel durumunda ya da görünümünde değişiklik meydana getiren yatırımların desteklendiği, ifadesine yer verildi.

Katma değerli ürünlerin gıda ürünleri ve gıda olmayan ürünlerden oluştuğu ve oldukça fazla ürünün üretiminin desteklendiği bilgisine yer verilen açıklamanın devamında, yatırım sonunda nihai kapasitesi, 10 ton/gün olacak süt işleme tesislerinin ve 0,5 ton/gün olacak et işleme tesislerinin, meyve ve sebze işleme, kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı, boza, salep, bakliyat, mısır kurutma, yerel yiyeceklerin, üretimine yönelik tesislerin de desteklendiği belirtildi.

10 kişiden daha az çalışana ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon TL’yi aşmayan mikro ölçekli gerçek ve tüzel kişi işletmeleri tarafından yapılacak yeni ya da mevcut işletmelere yönelik yatırımların destek kapsamında olduğu ve 5 bin ile 500 bin Avro aralığında uygun harcama tutarına sahip projeler sunulabileceği, projelerde yapım işleri, makine ekipman alımı, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamalarıyla birlikte işletmelerin kendi tüketimleri için yenilenebilir enerji yatırımlarına da destek verileceği, detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden ya da 444 8535 nolu yardım masasından ulaşılabileceği, bilgilerine yer verildi. (Haber Merkezi)