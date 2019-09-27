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Zanaatkarlar’dan “pasta” sürprizi

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun, Başkan Vekili Halit Bölükbaş, Muhasip Mustafa Fındıkçı, Yönetim Kurulu üyeleri Numan Özçetin ve Kadir Akdağ ile Kooperatif Müdürü Fikri Eymirli, meslek yaşamında 50. yılına giren Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a “pasta” ile sürpriz yaptılar.

Zanaatkarlar’dan “pasta” sürprizi

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun, Başkan Vekili Halit Bölükbaş, Muhasip Mustafa Fındıkçı, Yönetim Kurulu üyeleri Numan Özçetin ve Kadir Akdağ ile Kooperatif Müdürü Fikri Eymirli, meslek yaşamında 50. yılına giren Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a “pasta” ile sürpriz yaptılar.

27 Eylül 2019 Cuma 00:23
Zanaatkarlar’dan “pasta” sürprizi

Şantiye binasında davetli olduğu öğle yemeğine işadamı Recep Çelebioğlu ile birlikte giden Mehmet Yolyapar, yemek sonrası “50. yıl pastası” masaya gelince şaşkınlığını gizleyemedi.

(Haber Merkezi)

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