Zanaatkarlar’dan “pasta” sürprizi

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun, Başkan Vekili Halit Bölükbaş, Muhasip Mustafa Fındıkçı, Yönetim Kurulu üyeleri Numan Özçetin ve Kadir Akdağ ile Kooperatif Müdürü Fikri Eymirli, meslek yaşamında 50. yılına giren Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a “pasta” ile sürpriz yaptılar.