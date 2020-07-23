Zanaatkarlar’da kutlama

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı tarafından organize edilen sürpriz doğum gününde Halit Bölükbaş’ın yeni yaşı için pasta kesilirken, kutlamada kooperatif personellerinin yanı sıra yüklenici firma yetkilileri de hazır bulundu.

Arkadaşlarının hazırladığı sürpriz doğum günü nedeniyle çok duygulandığı gözlenen Halit Bölükbaş, Fındıkcı başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Mustafa Fındıkcı da birlik beraberliğin önemine değindiği kısa konuşmasında, “Biz kooperatif üyeleri, yöneticileri ve çalışanları ile birlikte büyük bir aileyiz. Halit Bölükbaş kardeşimize yeni yaşında sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)