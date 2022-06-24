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Zanaatkarlar’da Fındıkcı ve yönetimine güvenoyu

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2021 yılı mali genel kurulu gerçekleştirildi.

Güncel 24.06.2022, 11:46
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Zanaatkarlar’da Fındıkcı ve yönetimine güvenoyu

Gülüm Düğün Salonu’nda yapılan genel kurula üyelerin ilgisi yoğun oldu. Yüzlerce üyenin bizzat geldiği genel kurulda Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hacı Koca ile birlikte bazı muhtarlar da katıldı. Genel kurulda divan Av. Gazi Atmaca ve Salim Oral’dan oluştu.

2021 YILI RAPORLARI İBRA EDİLDİ
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda 2021 yılı yönetim kurulu yıllık çalışma raporu ve denetim kurulu raporu, 2021 yılı finansal tablolar ayrıntılı bir şekilde üyelere anlatılırken, ardından tüm raporlar kabul edildi.
Yönetim kurulu raporlarının ibrasından sonra ise gündemde yer alan üye aidatlarının belirlenmesi ve tahmini bütçe maddeleri de genel kuruldan geçti.

BAŞKAN ÜYELERİ BİLGİLENDİRDİ
Genel kurul dilek ve temenniler bölümü ile tamamlanırken, Mustafa Fındıkcı başkanlığındaki kooperatif yönetimi üyeler tarafından ibra edildi.
S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, 2021 yılı mali genel kurulunda yaptıkları faaliyetler hakkında ortaklara bilgiler verdi.
Genel kurulda bazı üyelerin çeşitli konulardaki soruları da yanıtlayan Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, geride kalan bir yıllık süreçte yapılan çalışmalardan bahsederken, özellikle de tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların kooperatif çalışmalarına da yansıdığını dile getirdi.

“DÜNYAYI ETKİLEYEN SIKINTILARA RAĞMEN
İNŞAATA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUZ”
Göreve başladıkları günden itibaren yönetimi ile birlikte tüm mesaisini üyelere kazandıracakları işyerlerine harcadıklarını anlatan Fındıkcı, piyasalardaki olumsuzluklara rağmen ara vermeden inşaat çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.
Üyelerin kendilerine verdiği maddi ve manevi desteklerinden dolayı yönetimim adına bir kez daha teşekkür eden Başkan Fındıkcı, kooperatife gösterilen ilgi ve verilen destekleri de unutmadı.
VALİ, MİLLETVEKİLLERİ VE BAŞKANA TEŞEKKÜR
Kooperatifteki gelişmeleri yakından takip eden, bizzat ziyarete gelen Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür eden Başkan Fındıkcı, “Kooperatifimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen her zaman kooperatifimizin arkasında duran Çorum Milletvekilimiz ve AK Parti MKYK Üyesi Sayın Ahmet Sami Ceylan Bey’e, Ak Parti Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya Bey’e, yine her zaman bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın Bey’e, AK Parti İl Başkanı Sayın Yusuf Ahlatcı,  Merkez İlçe Başkanı Sayın Erhan Akar ve şantiyemizi ziyaret ederek desteklerini esirgemeyen tüm siyasi parti il başkanları ve yöneticilerine, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Çetin Başaranhıncal’a ve özverili çalışmalarından dolayı yüklenici firma ailesine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür eder ve şükranlarımı sunarım” dedi.
Hız kazandırdıkları inşaatların devamını sağlamak için üyelere düşen tek görevin kooperatife olan ödemelerini aksatmadan süresinde yapmak olduğuna işaret eden Başkan Mustafa Fındıkcı, “Bütün şehir olarak el ele verdiğimizde nasıl güzel işler yapılabileceğinin en güzel örneklerinden birini gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)

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