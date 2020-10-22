Zanaatkarlar’a övgü

Ziyarette Zanaatkarlar Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı’dan çalışmaları hakkında bilgi alan İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, kooperatifteki çalışmaların övgüye şayan olduğunu kaydettiler. Şahan ve Pehlivan ayrıca Kooperatif yöneticileri ve yüklenici firma yetkililerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fındıkcı da Zanaatkarlar Kooperatifi olarak İŞKUR ile her zaman uyum içerisinde çalışma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Mustafa Fındıkcı, “Kooperatifimizi ziyaretinizden büyük onur duyduk. Bizim amacımız Çorum’a Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma arkadaşlarım ve ben yoğun çaba sarf ediyoruz. Ziyaretinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Kadir Akdağ ve Yalçın Keşçi ile birlikte yüklenici firma yetkilileri İrfan Yaşar ve Şeref Kaya da hazır bulundu.

(Haber Merkezi)