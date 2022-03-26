Zanaatkarlara başkanlardan tam not!

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri ve yüklenici firma yöneticileri tarafından karşılanan Erdoğan Çerikçi ve kendisine destek veren oda başkan ve yöneticileri onuruna yemek ikramında bulunuldu.

Ardından da Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi hakkında kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı’dan bilgiler alan Erdoğan Çerikci ve oda başkanları, inşaat sahasını da gezdiler.

Tamamlanan bazı işyerlerinde inceleme yapan Çerikci ve oda başkanları, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nin Çorum esnaf ve sanatkarları için çok önemli bir proje olduğunu dile getirerek, projenin geldiği aşamanın mutluluk verici olduğunu söylediler.

Zanaatkarlar Sanayi Sitesi’nin tamamlandığında esnafın önemli bir eksikliğinin daha giderileceğinin altının çizen Erdoğan Çerikci ve oda başkanları, Kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetimi ile uyum içerisinde çalışmalarını sürdüren yüklenici firma yönetimini tebrik ettiler.

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Fındıkcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda başkanlarına seçim sürecinde başarılar diledi.

Ziyarette, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Elektrikçiler ve Su Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi, Denetim Kurulu üyeleri Halit Bektaş, Ali Okur ve Yunus Türkoğlu, Av. Ahmet Ünal, Av. Gazi Atmaca, Küçük Gülücek Köyü Muhtarı Hacı Koca, Ülkenpınar Köyü Muhtarı Mecit Yaşar, Babaoğlu Köyü Muhtarı Mehmet Tüfekçi, Karaca Köyü Muhtarı Salih Biçer, Kadıkırı Köyü Muhtarı Hakan Pehlivan, Kılıçören Köyü Muhtarı Serkan Kırcı, yüklenici firma yöneticileri ile bazı oda yöneticileri, ve kooperatif üyeleri de yer aldı.



