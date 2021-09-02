“Zanaatkarlar Sitesi büyük bir ihtiyacı karşılayacak”

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere ilimize gelen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün ve beraberinde bulunan Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcıları Halime Polat, Hasan Hüseyin Bozok, Rumi Bekiroğlu, Alper Kürşat Giray, İl Başkanı Barış Coşgunsu, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, İl Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Akca’dan oluşan heyet, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş ve Numan Özçetin ile müteahhit firma yöneticilerince karşılanan Gelecek Partililer çalışmalarla ilgili bilgi aldılar. İnşaat alanını da gezen Genel Başkan Yardımcısı Üstün ve beraberindeki heyet, çalışmayı takdirle karşıladıklarını belirterek, Fındıkcı ve yönetimini tebrik etti. Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’nin ilimiz sanayisinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olması nedeniyle büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Üstün, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un örnek olabilecek bir siteye kavuşacağını vurguladı.

Kooperatif Başkanı Fındıkcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

