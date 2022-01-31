Zanaatkarlar Kooperatifi’nden Başkan Aşgın’a kar teşekkürü

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Çorum’da belediye ekipleri de gece-gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çorum Belediyesi ekipleri ilimizde yapımı devam eden S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde de kar temizleme çalışması yaptı.



Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın bizzat yakından takip ettiği çalışmalar doğrultusunda Çorum Belediyesi ekiplerinin kentin her bölgesinde olduğu gibi Zanaatkarlar Kooperatifin bulunduğu bölgede de hummalı bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Fındıkcı, talepleri doğrultusunda Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın direktifleri doğrultusunda kooperatif inşaat alanına gelen belediye ekiplerinin yolları açtığını ifade etti.

Çorum Belediyesi ekiplerinin hem kooperatif inşaat alanında, hem de Çorum genelinde yaptığı çalışmalar memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Başkan Fındıkcı, “Her zaman ve her konuda taleplerimizi olumlu karşılayan Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın ve ekibine kar mücadelesi konusundaki gösterdikleri hassasiyet ve fedakarca çalışmalar nedeniyle de bir kez daha teşekkür ediyoruz.” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

