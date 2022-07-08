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“Zanaatkarlar Kooperatifi Çorum esnafını rahatlatacak”

Vali Yardımcı Hakan Kubalı, bazı esnaf odası başkanları ile birlikte S.S Çorum Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yönetimini ziyaret etti.

Güncel 08.07.2022, 19:40 08.07.2022, 20:11
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“Zanaatkarlar Kooperatifi Çorum esnafını rahatlatacak”

Vali Yardımcısı Kubalı, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı,  yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi ve Alihan İdikut, Denetim Kurulu üyesi Halit Yunus Türkoğlu, müteahhit firma yöneticileri ve çalışanları tarafından karşılandı.
Hakan Kubalı’ya ziyarette Yorgancılar Çeyizlik Eşya Perde İmal ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çerikci, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Elektrikçiler ve Su Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, Sobacılar ve Çilingirler Odası Başkanı Hasan İlhan, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci ile Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca da eşlik etti.

Ziyaret sırasında Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, kooperatif hakkında ve inşaat çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.
Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Zanaatkarlar Kooperatifi’ndeki çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, kooperatif başkan ve yönetimi ile yüklenici firma yöneticileri kutladı. Çorum esnafı adına son derece önemli olan projenin önemli bir aşamaya gelmesinde ekip ruhu ve birlikteliğin önemli rol oynadığına dikkat çeken Vali Yardımcısı Kubalı, ayrıca kooperatif yönetiminin tüm resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile kurduğu diyaloğun da projenin başarıyla yürütülmesinde önemli katkı sağladığını kaydetti.
Ziyarette yer alan oda başkanları da Çorum esnafı adına önemli olan kooperatifte uyumlu çalışma neticesinde yaşanan gelişmenin kendilerini son derece mutlu ettiğini anlatarak, Kooperatif Başkanı Fındıkcı nezdinde tüm yönetim kurulu üyeleri ve müteahhit firma yöneticileriyle çalışanlarını kutladılar.
Çok sayıda odaya mensup esnafın yer alacağı kooperatifteki gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen oda başkanları, çok sayıda üyelerinin kooperatif inşaatının bitirilmesiyle birlikte işyeri sahibi olacağını vurgulayarak, kooperatifin bittiğinde Çorum esnafının çok rahatlayacağını da dile getirdiler.
S.S. Çorum Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi  Başkanı Mustafa Fındıkcı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Mustafa Fındıkcı, üyelerin kendilerine duyduğu güven ve verdiği desteğe layık olmak adına gece-gündüz demeden tüm mesailerini harcadıklarını ifade etti.
(Volkan SINAYUÇ)

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