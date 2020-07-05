Zanaatkarlar, dur durak bilmiyor

Sahada sıcak havaya rağmen yoğun ve tempolu bir çalışma yürütülürken, kooperatif yönetimi hurdacı esnafına söz verdikleri gibi siteyi Ağustos ayına yetiştirmeye çalışıyorlar.

Yüklenici firma yetkilileri ile birlikte sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, çalışmalarda gelinen son aşamalarla ilgili bilgi verdi.

Hurdacılar Sitesi’ni biran önce bitirmenin gayreti içerisinde olduklarınıifade eden Fındıkcı, sitenin tamamlanmasıyla birlikte yoğunluğu makinacılar bölümüne vereceklerini söyleyerek, “İnşaat alanında daha güzel işlerin yapılması için kooperatif Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımla beraber sürekli işimizin başındayız ve takibimizi sürdürüyoruz” dedi.

Şuan itibariyle Hurdacılar Sitesi’nde ki çalışmaların yüzde 70’inin tamamlandığını, idari bina alanların şekillendiğini vurgulayan Mustafa Fındıkcı, Çorum Belediyesi başta olmak üzere siyasiler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından büyük destek gördüklerini kaydetti.

Hurdacı esnafından yeni yapılan işyerlerini görmeye gelen esnafın, işyerlerini beğenmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Fındıkcı, Çorum merkezde faaliyet gösteren hurdacıların sitenin tamamlanmasıyla birlikte artık burada faaliyet göstereceğinin altını bir kez daha çizdi.

50 dönüm alanda 1.000 ve 1.500 metrekare olmak üzere 44 adet çok modern işyerini tamamlamak üzere olduklarını belirten Mustafa Fındıkcı, “Çorumlu esnafa sosyal donatılarıyla beraber modern ve çağın gerektirdiği şartlara uygun yeni işyerlerini biran önce tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Buradaki amacımızşehir içerisinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren esnafları tek çatı altında toplamaktır. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan’a, Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, AK Parti İl Başkanımız Sayın Av. Yusuf Ahlatcı’ya, kamu kurum ve kuruluşlarımıza kooperatif yöneticileri ve üyelerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Son olarak kooperatif üyelerine de çağrıda bulunan Mustafa Fındıkcı, kooperatif üyelerini biran önce işyeri sahibi yapma gayretinde olduklarını dile getirerek, kooperatife ödemelerin düzenli bir şekilde yapılması halinde işlerin daha hızlı bir şekilde yürüyeceğini ve kısa sürede tüm dükkanları tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceklerinisözlerine ekledi.