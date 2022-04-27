“Zamlara ve yoksulluğa karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız”

Emeğiyle geçinmeye çalışanlar açısından yaşamın her gün daha çok zorlaştığını kaydeden Gökmen, “Temel tüketim maddelerinin durmaksızın zamlanması, halkın tüketimini sürekli azaltmasına neden oluyor. Katlanan faturalar soğukların doğalgaz kullanmadan atlatılmaya çalışılmasına, elektriğin asgari düzeyde kullanılmasına, insanların giyim kuşam bir yana yeme-içmesinden kısmasına yol açtı. Ulaşım zamları evden işe, işten eve yürüyerek gidip gelenleri çoğalttı” dedi.

Bu yıl ekim yapamayan köylülerin sayısının küçümsenemez boyutta olduğunu, uçuşa geçen fiyatlarla satmakta zorlanan esnafın artan kiralar ve ödeyemez olduğu elektrik vb. giderleriyle çıkmazda olduğunu dile getiren EMEP İl Başkanı Gökmen, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Küçük ve hatta orta boy işletme sahipleri benzer durumda. Önünü görebilen kimse kalmamış görünüyor. TÜİK resmi rakamlarına göre bile enflasyon yüzde 61’i aşıyor. Gerçeği, en az iki katı kadar. Yönetenler “bütün dünya böyle, biz yine de iyiyiz” diyor. Doğru, enflasyon tüm dünyada artıyor, hayat her yerde pahalanıyor. Enflasyon örneğin İngiltere’de yüzde 7, Almanya’da yüzde 6’yı az geçiyor. ABD’de yüzde 8.5. Ancak hiçbir ülkenin Türkiye’nin eline su dökemediği kesin. Savaş içindeki Rusya’da yüzde 22 iken, Arjantin bile yüzde 50’lerle Türkiye’nin altında. Üstelik “dünyada böyle” diye övünmek yersiz; Türkiye’nin borçlandığı emperyalist ülkelerde enflasyon artarken, faiz de artırılıyor. Bu, Türkiye’yi iki yönlü etkiliyor; ülkeden yerli-yabancı sermaye çıkışları artıyor ve borçlanma maliyeti yükseliyor.

Tüm bu olumsuz duruma karşın işçi ve emekçiler olarak mücadele ederek bu olumsuz tabloyu tersine çevirebiliriz. Zamlara, yoksulluğa ve savaşa karşı sesimizi 1 Mayıs’ta yükseltmeliyiz.”

Gökmen, partilerinin 1 Mayıs günü saat 12.00’de Hacı Bektaş Parkı’nda toplandıktan sonra mitingin başlama yeri olan Pirbaba Parkı’na yürüyeceklerini bildirdi. (Haber Merkezi)

