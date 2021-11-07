“Zamlara karşı sesimizi yükseltmenin vakti geldi”

EMEP Çorum İl Örgütü tarafından düzenlenen “Türkiye nereye gidiyor, ne yapmalı?” konulu konferansa katılmak üzere Cumartesi günü Çorum’a gelen EMEP Genel Başkanı Akdeniz, dün de Birleşik Metal-İş’e üye oldukları için işten çıkarılan işçilerle kahvaltıda buluştu.

Pandemi sürecinde işten çıkarmanın yasak olmasına rağmen Çorum’da metal işçilerinin sendikaya üye olmalarının hemen ardından Kod 29 ile işten çıkarıldığını anımsatan Akdeniz, “Türkiye’ye kod 29’u sizler duyurdunuz. Mücadele ettiğiniz hiçbir şey boşuna gitmedi. Sizden sonra tepkiler yükseldi ve artık işverenler kod 29’dan atamıyorlar. Bütün işçiler sizlerle gurur duyuyor” dedi.

Çorum’da sendikal örgütlülüğün çok zayıf olduğunu, sendikal örgütlülük olmayınca işçinin herhangi bir hak talep edemediğini kaydeden Akdeniz, Çorumlu metal işçilerinin bu kapsamda önemli bir adım attığını söyledi.

Önümüzdeki dönem asgari ücretin belirlenmesi için tespit komisyonunun toplanacağını söyleyen EMEP Genel Başkanı Akdeniz, “Asgari ücret açlık sınırının altına düştü. Yandaş medyaya asgari ücret 3600 lira olacak diye sızdırıldı. Hayat pahalılığı devam ettikçe, zamlar devam ettikçe asgari ücrete yapılan zam 3 ay sonra erir. Bu nedenle zamlara karşı bir mücadele örgütlenmeli. Sadece ücret meselesinde değil, zamlara karşı da sesimizi yükseltmeliyiz” şeklinde konuştu.

“BEN DEĞİL, BİZ OLMAYI ÖĞRENDİK”

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ile kahvaltıda bir araya gelen Çorumlu metal işçileri ise 90 günlük direniş ve sonrasında yaşananlarla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

“Zorluklara karşı kenetlenmeyi öğrendik” diyen işçiler, “O dönem içerisinde onurlu bir şekilde nasıl mücadele etmeyi öğrendik. İşçi sınıfının bilinçlenmesi halinde neler olabileceğini öğrendik. Türlü iftiralara, zorluklara uğradık. Bunların hiçbiri bizi yıldırmadı. Ben değil, biz olmayı öğrendik” dediler. (Taner ŞİMŞEK)

