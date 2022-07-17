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“Zamlar, işsizlik, kaos bu ülkenin kaderi değil”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ülke genelinde ve Çorum’da son günlerde yaşanan intihar vakalarına dikkati çekerek, iktidar partisinin uyguladığı ekonomik politikaların insanları bunalıma ve kaosa sürüklediğini, toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak tedbirlerin acilen alınması gerektiğini belirtti.

Güncel 17.07.2022, 11:12
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“Zamlar, işsizlik, kaos bu ülkenin kaderi değil”

Çorum’a son günlerde yaşanan acı haberlerin üzüntü verici olduğunu, özellikle gençlerin, evini geçindirmekte güçlük çeken birçok insanın hayattan soğuduğuna şahit olduklarını ifade eden Tahtasız, her gün gelen zamların, işsizliğin, hayat pahalılığının, geleceği görememenin, umutsuzluk ve karamsarlığın insanları yanlış karar vermeye zorladığını anlatarak, yaşanan kaosun sona ermesi, ekonomik sorunların çözülmesi ve herkesin rızkını kazanabileceği bir düzen sağlanması için acilen önlem alınması gerektiğini vurguladı.
“ÜLKEMİZ UÇURUMA SÜRÜKLENİYOR,
İNSANLARIN DRAMI YÜREK SIZLATIYOR”
Döviz piyasasında yaşanan ani iniş ve çıkışlar, her gün gelen zamlar, hayat pahalılığı, alım gücünün düşüklüğü, emeğin karşılığını alamamak, işsizlik, refah seviyesinin düşüklüğü, eğitim-öğretimde yaşanan sorunlar, torpilli işe alımlar ve atamalardaki adaletsizlik gibi problemlerin insanların moralini bozduğunu, bunun yanı sıra ucuz ekmek kuyruklarının, pazardan eli boş dönen insanların, evine ekmek götürmekte zorlanan insanların yaşadığı dramın yürek sızlattığını dile getiren Tahtasız, “iktidar partisi ya bu olumsuzluğun önlemini acilen almalı, ya da yönetemediği ülkemizi daha fazla uçuruma sürüklemeden bir an önce seçime gitmeli ve yeni bir yönetimin iş başına gelmesini sağlamalıdır. Yazık bu insanlara. Gencecik yaşta canına kıyan insanlarımızın vebali iktidar partisinin boynundadır” dedi.
“BU BÖYLE GİTMEZ, ACİL ÖNLEM ŞART”
Gençlerin eğitimlerine, donanımlarına rağmen işsiz dolaştıklarını, işe alımlarda torpilin, yandaşın öne çıkarıldığını, tanıdığı olmayanın işe giremediğini, liyakat kriterleri ötelenerek, akrabalığa, parti mensubiyetine, yandaşlığa, dayalı gerçekleştirilen personel alımları ve atamaların vicdanları yaraladığını anlatan Tahtasız, “Kendi memleketlerinde gelecek hayalleri kuramayan gençler, çalışmak için başka illerin yolunu tutarak ekmek derdine düşmektedir. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamamakta, borç ödemek için gecesini gündüzüne katmaktadır. Toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesi düşmektedir. Sadece servetine servet katan bir avuç zenginin dışında tüm insanlarımız zor durumdadır. Ülkemiz artık, sığınmacı yükünü taşıyamaz durumdadır. Yerli nüfusa eklenen Suriyeli sığınmacılarla birlikte halkımız kamu hizmetlerine, sağlığa, eğitime, temel ihtiyaçlara, makul ücretli iş olanaklarına ulaşmakta zorlanmaktadır. Yaşanan intihar vakalarının nedenleri, intiharların işsizlikle, yoksullukla, adil olmayan yönetim anlayışıyla, temel ihtiyaçlardan, kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmakla bağlantısı tespit edilmeli ve gereken önlemler bir an önce alınmalıdır” diye konuştu.
Tahtasız, Türkiye’nin acilen sandığa, seçimlere ihtiyacının olduğunun altını çizerek, CHP iktidarında hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini, herkesin emeğinin karşılığını alabileceği, işsizliğin olmadığı, liyakatın, adaletin değer kazandığı bir düzenin sağlanacağını kaydetti.
 

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