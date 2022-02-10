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“Zamlar halkın belini büktü”

Vatan Partisi Çorum İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Patlar, elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarına gelen yüksek zamların halkın belini büktüğünü belirterek, “Ağırlaşan enerji krizinin faturası halkın omuzlarına yüklenemez” dedi. 

Güncel 10.02.2022, 19:33
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“Zamlar halkın belini büktü”

Enerjide yaşanan bu sıkıntının başlıca sebebinin özelleştirmeler olduğunu kaydeden Patlar, “Devlete ait olan elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildi ve sonuçları ortadadır. Özel çıkar, halkın çıkarlarının tepesine binmiştir. Özel şirketler devletten aldığı elektriği aşırı bir kârla satıyor. Hükümet, bu uygulamalarla halkı değil, özel şirketlerin çıkarını destekliyor” ifadelerini kullandı.
Elektrik başta olmak üzere enerji dağıtımının bir kamu hizmeti olduğunu dile getiren Patlar, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Üreticiye enerjiyi sağlıklı ve ucuz şekilde ulaştırmak üretim için şarttır. Dahası enerji bir güvenlik meselesidir. Enerjide halkçı çözüm ülkenin güvenliği için de mecburiyettir.
Enerji kâr amacıyla değil, toprağın ekilmesi, sanayi çarklarının çevrilmesi, çarşılarımızın şenlenmesi, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumda huzurun sağlanması için ucuza verilmelidir.
Vatan Partisi’nin merkezinde olacağı Üreticilerin Millî Hükümeti, özel elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini kamulaştıracaktır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan yönetimindeki hükümetimize öneriyoruz: Üretim ve güvenlik için kamulaştırmaya bir an önce gidelim ve halka ucuz elektrik verelim.
UCUZ ENERJİ İÇİN KOMŞULARLA İŞBİRLİĞİ
Dünyada yükselen enerji krizini komşularımızla işbirliği yoluyla aşabiliriz.
Rusya, Azerbaycan, İran, Irak, Cezayir ve Katar gibi enerji güvenliğimizi sağladığımız ülkelerle işbirliği yaparak ucuz doğalgaz, ucuz mazot, ucuz elektrik sağlayabiliriz. Vatan Partisi bu amaçla ilgili devletlerle görüşmektedir. Olumlu sonuçlar almak için şartlar uygundur. Yeter ki Hükümetimiz ABD’nin ülkemize ve bölgemize yönelttiği tehditlere karşı dostlarımıza güven versin. 
Üreticilerin ucuz elektrik talebiyle yaptığı kitlesel eylemler haklıdır. Bu eylemleri bölücü amaçlarla ve ABD’nin kaos planlarına hizmet için saptırma girişimlerine halkımız fırsat vermeyecektir. Vatan Partisi olarak bu eylemlerin başarısı için, üstümüze düşen görevlerin bilincindeyiz.” (Uğur GÖRKEM) 
 

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