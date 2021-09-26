“Zamlar geri alınsın, ücretler artırılsın” 

Zamların geri alınması amacıyla parti olarak yurt genelinde bir kampanya başlattıklarını ve Çorum’da da ilk etkinliklerini Cumartesi Pazarı’nda düzenlediklerini belirten EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, işçi ve emekçilerin bir araya gelip mücadele etmediği sürece zamların peşi sıra geleceğini kaydederek, yoksulların ve ezilenlerin ise semt pazarlarında akşam saatlerinde “çürük-çarık” sebze ve meyveleri toplamaktan başka seçeneğinin olmayacağını söyledi.

“Gün geçmiyor ki, her sabah kalktığımızda yeni bir zam haberiyle uyanmayalım” diyen Aygün, yapılan basın açıklamasında şunları söyledi:

“A’dan Z’ye, en temel tüketim ihtiyacımız olan ekmekten, ısınma ihtiyacımız olan doğalgaza, elektriğe, suya, akla gelen her şeye zam geliyor.

Daha yeni doğalgaza yüzde 15 zam geldi. Bu, sene içerisinde 8’inci zam. Oysa ücretlerimiz aynı oranda zamlanmıyor. Asgari ücret artık açlık sınırının da altına düşmüş vaziyette.

Ardı ardına gelen zamlar, biz emekçilerin canına tak etti. Artık buna dur demenin vakti geldi de geçiyor. Okullar açıldı, çocuklarımız üniversitelere gidiyor ancak barınma ihtiyaçları karşılanmadığı için yüzbinlerce öğrenci yurt ve ev bulamadığı ya da fahiş fiyatta olduğu için sokakta kaldılar. Parklarda yatmaktadırlar. Bu bilinçli bir hükümet politikasıdır. Emekçi çocuklarını tarikat ve cemaat yurtlarının kucağına atmaktadırlar.

Gerçek enflasyon yüzde 40’lara dayanmıştır. Ücret ve maaşlara yapılan zamların hiçbir önemi yoktur. Kaşıkla verilip kepçeyle alınmaktadır. Emekçi halkımız yağmur gibi yağan zamlar karşısında inim inim inlemektedir. Bir tarafta işçi ve emekçilerin ürettiği değerlere el koyup bir eli yağda bir eli balda olan sömürücü tekeller ve onların iktidarı, diğer taraftan işsizlikle açlıkla yoksullukla pandemiyle boğuşan emekçi halkımız.

Biz işçi ve emekçiler olarak; dolaylı tüm vergilerin kaldırılmasını, zenginlere ve patrona servet vergisi getirilmesini, yoksulluk sınırı altında yaşayanların elektrik, su, doğalgaz, iletişim giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını, temel yaşam maddelerine gelen zamların geri çekilmesini ve asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını istiyoruz. Öğrencilerin yurt ve barınma sorununun devlet tarafından çözülmesini istiyoruz.

Zam, zulüm ve talan düzeni ancak mücadeleyle geriletilebilir.

Ancak güç birliği yaparak meydanlara indiğimizde sesimiz duyulur ve zam yağmurunu böyle püskürtebiliriz. Yaşasın iş-ekmek-özgürlük mücadelemiz.” (Taner ŞİMŞEK)

