“Zamlar geri alınsın, krizi yaratanlar faturayı ödesin”

“Geçinemiyoruz, yapılan zamlar geri alınsın” talebiyle Özdoğanlar Kavşağı’nda düzenlenen basın açıklamasına EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen ve çok sayıda parti üyesinin yanı sıra SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer ile beraberindeki partililer de katıldı.

“Zamlar geri alınsın”, “Zafer direnen emekçilerin olacak”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” gibi sloganların atıldığı basın açıklamasında konuşan EMEP İl Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Özünel, KDV indirimi oyunlarıyla suçunu gizlemeye çalışan hükümet yüzünden gıda fiyatlarının başını alıp gittiğini, temel gıda maddelerinde sadece son bir ay içinde yaşanan artışın yüzde 25’i aştığını belirterek, “Son bir yılda yaşanan artış ise yüzde 80’i buldu. Yılbaşında elektriğe konutlarda 150 kilowat kadar tüketime yüzde 50, 150 kilowat üstüne yüzde 125, sanayide yüzde 129,2 zam yapıldı. Doğalgaz fiyatları konutlarda yüzde 25, sanayi abonelerinde yüzde 50 arttırıldı. Yani bu soğuk günlerde en düşük gelen fatura en az iki katına çıktı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan mazota, gübreye, tarımsal ilaca gelen zamların ardından çiftçinin artık tarlasını ekemeyecek hale geldiğini ve mazota, gübreye halen zam üstüne zam geldiğini dile getiren Özünel, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“YAŞANAN BU DURUMUN TEK SORUMLUSU TEK ADAM REJİMİ VE ONUN EMEK DÜŞMANI POLİTİKALARI”

“Yıllardır devam eden kriz ve salgın döneminde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle tüm birikimlerini tüketen, gündelik ihtiyaçlarını bile kredi ve borçlarla karşılamaya çalışan halk büyük bir tükenmeyle karşı karşıyadır. Herkes biliyor ki, yaşanan bu durumun tek sorumlusu tek adam rejimi ve onun emek düşmanı politikalarıdır. Siyasi iktidar kendi yandaşlarının kasaları dolsun, kendi çıkar çevrelerinin çarkları dönsün diye halkı büyük bir sefalete sürüklüyor.”

“EMEKÇİLERİN DİRENİŞLERİ ZAFERLE SONUÇLANIYOR”

“Ülkenin dört bir yanında yurttaşlar artık bu zam furyasına karşı tepkilerini dile getiriyor. Başta elektrik ve doğalgaz zamları olmak üzere yapılan tüm zam protestolarını “maniple etmeye çalışan iktidarın karşısında ülkenin dört bir yanında halk, aynı taleplerle sokağa çıkarak cevap veriyor. Patronun bir ekmeklik ücret artışını fazla gördüğü için işten attığı Migros işçileri veya Farplas işçileri gibi emekçiler gözaltına alınsa da, işten atılsa da direnişten vazgeçmiyor ve nihayetinde direnişleri zaferle sonuçlanıyor.

İktidar ne yaparsa ne söylerse söylesin artık mızrak çuvala sığmıyor, emekçiler halk artık susmuyor. Artık halk yeter diyor ve her gün daha da yaygınlaşan bu emekçi direnişleriyle, yoksul halk protestolarıyla bu sömürü düzenine öfkesini yüksek sesle haykırıyor. Zamların geri alınması için, krizi yaratanların bu faturayı ödemesi için, enerji şirketlerinin kamulaştırılması için herkesi bu mücadeleye omuz vermeye, yan yana gelmeye çağırıyoruz.”

“5 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİMİZ”

“Yoksulluk sınırının altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan haneler için doğal gaz, su, elektrik, telefon ve internet derhal ücretsiz olmalıdır.

Sadece elektrikte değil, temel tüketim mallarında KDV ve ÖTV derhal kaldırılmalıdır. Bu çerçevede çözüm olarak sunulan kamulaştırma meselesine gelelim. Eğer bu kamulaştırma geçmiş yıllarda olduğu gibi bu enerji tekellerinin soygununu kurtarmaya dönük operasyonlara dönerse, enerji tekellerinin zararlarını karşılayacak bir süreç olarak gündeme gelirse ve bu kamulaştırma senaryosu bütün enerji ağının tek adamın eline geçmesine vesile olursa; yani bir kez daha tekelci devlet kapitalizmi üzerinden enerji ve elektrik soygun ve talan düzenine dönüşürse bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

Enerji tekelleri bütün bu soygunun faturasını, bedelini ödemelidir. Hem geçmişe dönük ödenen faturaların hem de şu anki zararların karşılığını bu enerji tekelleri ve onların hissedarları ödemelidir. Ayrıca bütün bu tekeller ve şirketler için vergiler arttırılmalıdır, servet vergisi konulmalıdır.

Yapılan tüm zamlar derhal geri alınmalıdır. Haksız bir biçimde faturalarla halktan alınanlar geri verilmelidir.

Elektrik, doğal gaz ve su kesintilerinden doğan bütün zararlar karşılanmalıdır. Buna bağlı olarak yoksul çiftçilerin, borçlanan esnafın, emekçilerin, yurttaşların zararları da derhal karşılanmalıdır.

“BİRLİKTE KAZANACAĞIZ, HALK KAZANACAK”

“Son 1 ay içerisinde çorap işçilerinin, tekstil işçilerinin, metal işçilerinin, kuryelerin yaptığı bütün eylemler zamlara karşı verilen bu mücadeleyle birleştiğinde enerji tekelleri de geri adım atar, tek adam rejimi de geri adım atar. Yürüyeceğimiz hat budur. Birlikte kazanacağız, halk kazanacak.”

(Taner ŞİMŞEK)