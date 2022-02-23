Son Dakika

“Zamlar geri alınsın, krizi yaratanlar faturayı ödesin”

Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü, zamları protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi.

Güncel 23.02.2022, 18:48
10
“Zamlar geri alınsın, krizi yaratanlar faturayı ödesin”

“Geçinemiyoruz, yapılan zamlar geri alınsın” talebiyle Özdoğanlar Kavşağı’nda düzenlenen basın açıklamasına EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen ve çok sayıda parti üyesinin yanı sıra SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer ile beraberindeki partililer de katıldı.
“Zamlar geri alınsın”, “Zafer direnen emekçilerin olacak”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” gibi sloganların atıldığı basın açıklamasında konuşan EMEP İl Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Özünel, KDV indirimi oyunlarıyla suçunu gizlemeye çalışan hükümet yüzünden gıda fiyatlarının başını alıp gittiğini, temel gıda maddelerinde sadece son bir ay içinde yaşanan artışın yüzde 25’i aştığını belirterek, “Son bir yılda yaşanan artış ise yüzde 80’i buldu. Yılbaşında elektriğe konutlarda 150 kilowat kadar tüketime yüzde 50, 150 kilowat üstüne yüzde 125, sanayide yüzde 129,2 zam yapıldı. Doğalgaz fiyatları konutlarda yüzde 25, sanayi abonelerinde yüzde 50 arttırıldı. Yani bu soğuk günlerde en düşük gelen fatura en az iki katına çıktı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan mazota, gübreye, tarımsal ilaca gelen zamların ardından çiftçinin artık tarlasını ekemeyecek hale geldiğini ve mazota, gübreye halen zam üstüne zam geldiğini dile getiren Özünel, açıklamasına şu şekilde devam etti:  

“YAŞANAN BU DURUMUN TEK SORUMLUSU TEK ADAM REJİMİ VE ONUN EMEK DÜŞMANI POLİTİKALARI”
“Yıllardır devam eden kriz ve salgın döneminde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle tüm birikimlerini tüketen, gündelik ihtiyaçlarını bile kredi ve borçlarla karşılamaya çalışan halk büyük bir tükenmeyle karşı karşıyadır. Herkes biliyor ki, yaşanan bu durumun tek sorumlusu tek adam rejimi ve onun emek düşmanı politikalarıdır. Siyasi iktidar kendi yandaşlarının kasaları dolsun, kendi çıkar çevrelerinin çarkları dönsün diye halkı büyük bir sefalete sürüklüyor.”

“EMEKÇİLERİN DİRENİŞLERİ ZAFERLE SONUÇLANIYOR”
“Ülkenin dört bir yanında yurttaşlar artık bu zam furyasına karşı tepkilerini dile getiriyor. Başta elektrik ve doğalgaz zamları olmak üzere yapılan tüm zam protestolarını “maniple etmeye çalışan iktidarın karşısında ülkenin dört bir yanında halk, aynı taleplerle sokağa çıkarak cevap veriyor. Patronun bir ekmeklik ücret artışını fazla gördüğü için işten attığı Migros işçileri veya Farplas işçileri gibi emekçiler gözaltına alınsa da, işten atılsa da direnişten vazgeçmiyor ve nihayetinde direnişleri zaferle sonuçlanıyor. 
İktidar ne yaparsa ne söylerse söylesin artık mızrak çuvala sığmıyor, emekçiler halk artık susmuyor. Artık halk yeter diyor ve her gün daha da yaygınlaşan bu emekçi direnişleriyle, yoksul halk protestolarıyla bu sömürü düzenine öfkesini yüksek sesle haykırıyor. Zamların geri alınması için, krizi yaratanların bu faturayı ödemesi için, enerji şirketlerinin kamulaştırılması için herkesi bu mücadeleye omuz vermeye, yan yana gelmeye çağırıyoruz.”

“5 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİMİZ”
“Yoksulluk sınırının altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan haneler için doğal gaz, su, elektrik, telefon ve internet derhal ücretsiz olmalıdır.
Sadece elektrikte değil, temel tüketim mallarında KDV ve ÖTV derhal kaldırılmalıdır. Bu çerçevede çözüm olarak sunulan kamulaştırma meselesine gelelim. Eğer bu kamulaştırma geçmiş yıllarda olduğu gibi bu enerji tekellerinin soygununu kurtarmaya dönük operasyonlara dönerse, enerji tekellerinin zararlarını karşılayacak bir süreç olarak gündeme gelirse ve bu kamulaştırma senaryosu bütün enerji ağının tek adamın eline geçmesine vesile olursa; yani bir kez daha tekelci devlet kapitalizmi üzerinden enerji ve elektrik soygun ve talan düzenine dönüşürse bunu kabul etmemiz mümkün değildir.
Enerji tekelleri bütün bu soygunun faturasını, bedelini ödemelidir. Hem geçmişe dönük ödenen faturaların hem de şu anki zararların karşılığını bu enerji tekelleri ve onların hissedarları ödemelidir. Ayrıca bütün bu tekeller ve şirketler için vergiler arttırılmalıdır, servet vergisi konulmalıdır.
Yapılan tüm zamlar derhal geri alınmalıdır. Haksız bir biçimde faturalarla halktan alınanlar geri verilmelidir.
Elektrik, doğal gaz ve su kesintilerinden doğan bütün zararlar karşılanmalıdır. Buna bağlı olarak yoksul çiftçilerin, borçlanan esnafın, emekçilerin, yurttaşların zararları da derhal karşılanmalıdır.

“BİRLİKTE KAZANACAĞIZ, HALK KAZANACAK”
“Son 1 ay içerisinde çorap işçilerinin, tekstil işçilerinin, metal işçilerinin, kuryelerin yaptığı bütün eylemler zamlara karşı verilen bu mücadeleyle birleştiğinde enerji tekelleri de geri adım atar, tek adam rejimi de geri adım atar. Yürüyeceğimiz hat budur. Birlikte kazanacağız, halk kazanacak.”

(Taner ŞİMŞEK)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15

Gelişmelerden Haberdar Olun

@