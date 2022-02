“Zamlar geri alınsın”

Yerli ve yabancı tekellerin rantını ve yüksek kârını esas alan enerji politikalarının faturasını emekçi halkın ve ülkenin ağır bir şekilde ödediğini belirten Gökmen, “Her gelen faturaya ‘bu kadar da olmaz’ diyoruz ancak oluyor. Gördüklerimiz duyduklarımız, dudak uçuklatır cinsten” dedi.

Kapitalistlere ve rantiyecilere sağlanan hazine garantili güvence ile döviz kurunun düşmesine rağmen, bunun işçi ve emekçilere en ufak bir yansımasının olmadığını kaydeden Gökmen, “Dolar düşse de ne kiralar ne akaryakıt ne de temel tüketim maddelerine, faturalara yapılan zamlar geri alındı. Tersine 2022’nin elektriğe yüzde 52 ile yüzde 130 arasında, doğalgaza yüzde 25 zam yapıldı. Akaryakıta neredeyse her gün zam yapılıyor. Undan, yağa, sütten yoğurda zam gelmeyen gıda maddesi kalmadı. ÖTV, MTV, vergi, ceza ve harç bedelleri başta olmak üzere tüketim mallarına ve hizmetlere gelen zamlar neticesinde halkın yoksulluğu katlandı” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR DA DÜZEN DE ÇÜRÜMÜŞTÜR, DEĞİŞMELİDİR”

Yoksuldan alıp zengine aktaran, ülkede yaşanan her bir sorunun faturasını işçi ve emekçiye kesen bu iktidarın da, bu düzenin de çürüdüğünü ve değişmesi gerektiğini söyleyen Gökmen “Bunu değiştirecek olansa talepleri etrafında örgütlenerek, birleşecek ve kendi seçeneğini yaratacak işçi sınıfı ve emekçi halk olacaktır” dedi.

“ZAMLAR DURDURULSUN”

Başta tüm Çorum halkı olmak üzere siyasi partilere, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine de seslenen Gökmen, “Karanlığa teslim olmamak için” birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

İnsanca yaşayacak bir ücret için derhal tüm ücretlere ek zam yapılması gerektiğini kaydeden EMEP İl Başkanı Gökmen, “Elektrik, doğalgaz, telefon, internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı; yoksulluk sınırının altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan her hane için doğalgaz, su, elektrik, telefon-internet hizmeti ücretsiz olmalıdır.

Başta KDV olmak üzere, konutlarda faturaları kabartan vergi ve kesinti kalemleri kaldırılmalıdır.

Faturaları ödeyecek geliri olamayan ailelerin elektriklerinin ve gazlarının kesilmesine son verilmeli bu faturalar hazine tarafından karşılanmalıdır. Enerji üzerindeki uluslararası ve ulusal sermaye egemenliğinin son bulmasını, enerji üretiminden dağıtımına kamusal bir hizmet olarak kâr gözetilmeden sunulmalıdır diyoruz” dedi. (Haber Merkezi)