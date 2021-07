“Zamlar can yakıyor”

Partililerinde katılımıyla Kadeş Barış Meydanı’nda elindeki gaz lambasıyla birlikte basın açıklaması yapan Bekir Özsaçmacı, Çorum’da 4 kişilik bir ailenin sabah, öğle ve akşam üç öğün her biri birer simit yese yanında da bir bardakta çay içse ortalama 1.400 TL ücret ödeyeceğini söyledi.

Son zamlarla birlikte doğalgaza ve elektriğe gelen zamların insanları alternatif aramaya yönelttiğini vurgulayan Bekir Özsaçmacı, yaptığı basın açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kıymetli hemşehrilerim; Nerde o eski günler diye başlayan cümlelerimizi, AK Parti iktidarında siz bilmezsiniz o eski günleri yağ kuyruğunu, gaz kuyruğunu vs. diye sıralayan iktidar payandası bizi iyice mukallit etti.

Gün geçmiyor ki vatandaşın kullandığı her ihtiyacına zam yapılmasın, zam uygulanmasın. Yağa, şekere, una, ekmeğe, çaya, simide, kömüre, gaza, elektriğe ve suya bilmem kaç kaleme her gün zam konulmakta.

Nerde o eski günler, dış güçler diye başlayıp milleti zamlara dış güçlerin neden olduğunu anlatan konuşmalar. Artık dış güçler değil iç güçler var. Verin yetkiyi ülke nasıl uçuyor, verin yetkiyi bundan sonra koalisyon, ittifak olmayacak, verin yetkiyi bu ekonomi ile nasıl uğraşılıyor, verin yetkiyi dövizi nasıl döveceğiz göreceksiniz diyerek getirilen bu sistemin işlemediğini acı bir şekilde görmekteyiz.

Kıymetli hemşerilerim; Son zamlarla birlikte doğalgaza, elektriğe gelen zamlar insanımızı alternatif aramaya yönetmiştir. Dedim ya nerde o eski günler… Millet anasından babasından kalma gaz lambalarını nostalji duvarlarından indirdi gaz lambası kullanacak. Kullanalım kullanmasına da gazyağının fiyatını biliyor musunuz? Şöyle anlatayım 7 kg buğday satarsan 1 litre gazyağı alabilirsin. İşte asgari ücretin kalan kısmı da gazyağı almaya anca yetiyor. Bir yüzükle gelip simit hesabı yapıp milleti idare lambasına muhtaç eden bu güne ne denir? Bu millet ne yapsın doymak bilmeyen AK Parti!

Tüm bu yaşanmışlıklar tüm bu olumsuzluklar, tüm bu yolsuzluklar karşısında milletimize lambaya püf de of deme oh de diyoruz.” (Haber Merkezi)